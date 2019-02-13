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علق المطرب اللبناني وليد توفيق، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، المخرجة اللبنانية نادين لبكي بعد وصول فيلمها "كفر ناحوم" للقائمة النهائية بحفل توزيع الأوسكار.
حيث نشر "توفيق"، صورة جمعت نادين وزوجها خالدمزنر وأوبرا وينفري، وعلق عليها كاتبًا: "مبروك نادين أنتِ فخر للبنان ألف ألف مبروك ".
وكانت الإعلامية العالمية أوبرا وينفري، استضافت المخرجة اللبنانية نادين لبكي وزوجها
وتدور قصة الفيلم حول الطفل "زين" الذي يُعاني من الفقر الشديد، ويقوم برفع قضية ضد والديه؛ لأنهما أنجباه ولم يوفرا له أبسط أساسيات الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر وليد توفيق تعليقا على صورة نادين لبكي مع أوبرا وينفري: أنتِ فخر للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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