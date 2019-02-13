كاظم الساهر وإلهام المدفعي في العلا ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في السعودية

في سهرةٍ عراقية الهوى، أصيلة الهوية والنغمة والصوت، يُطلّ كل من قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، والنجم إلهام المدفعي، مِن على مسرح "مرايا" في العلا ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي في المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة 15 فبراير تمام الساعة 07:30 مساءً.

تنقل MBC1 هذا الحفل المُرتَقبٍ على الهواء مباشرةً، وسيكون بمقدور الجمهور العراقي متابعة الحفل عبر قناة "MBC العراق"، التي تنقله بدورها على الهواء ضمن سهرة خاصة تسبق إنطلاق بثّها الرسمي المقرر في 17 فبراير، وتستضيف خلالها من داخل الاستوديو عدداً من أبرز نجوم ونجمات العراق.

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