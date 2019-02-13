نجوم عرب زادت شهرتهم بعد الإرتباط بزملائهم

تحول عدد من النجوم والنجمات العرب الى نجوم صف أول بعد ارتباطهم بقصص حب مع زملائهم في الوسط الفني.

ومن النجوم الذين حققوا شهرة لا تصدق بعد ارتباطهم بقصص حب مع زملائهم، الفنان أحمد سعد الذي أصبح أكثر تألقاً بعد زواجه من الفنانة سمية الخشاب.

ومع تداول خبر اقتراب زواج الفنانة شيرين عبد الوهاب من الفنان حسام حبيب، بدأ بعض الجمهور بالبحث عن اسم العريس، خاصة وانه مقل في أعماله الفنية.

واستطاع اسم حسام حبيب أن يتداول بكثرة الفترة الماضية بسبب زواجه من شيرين عبد الوهاب، فعلى الرغم من انهما طرحا سوياً أغنية "كل ما أغني"، إلا أن مسألة زواجهما دفعت البعض للبحث عن معلومات عنه من جديد.

حسام حبيب ليس أول من أصبح أكثر شهرة بعد زواجه شيرين عبد الوهاب، فأيضاً الفنانة دينا الشربيني فعلى الرغم من موهبتها التمثيلية التي لا يستطيع أحد أن ينكرها، إلا إنها أصبحت أكثر شهرة بعد اقتران اسمها مع الفنان عمرو دياب، والقصص التي تدار حولهما بأن بينهما قصة حب، خاصة مع ظهورهما المتكرر معاً.

تابعوا صورالنجوم والنجمات العرب الذين زادوا شهرة بعد الإرتباط بزملاء لهم في الفن.

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