هشام حداد في أمسيتين متتاليتين من “لهون وبس”

متابعة بتجـــــــــــــرد: يطلّ الفنان الكوميدي هشام حداد بحلقتين من برنامج “لهون وبس” لهذا الأسبوع وذلك في ليلتي الخميس والجمعة في 14 و15 شباط/فبراير الجاري.

ويعرض البرنامج في موعده المحدّد ليل الخميس كما في كل أسبوع، أمّا مساء الجمعة فيستضيف هشام حدّاد النجمة اللبنانية يارا بحلقة استثنائية خاصة بعيد الحبّ تحمل عنوان “Lahon W Bass +1”.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “لهون وبس” يحقق أعلى نسب مشاهدة تلفزيونية في لبنان.