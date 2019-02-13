متابعة بتجــــــــــــــرد: استلم النجم اللبناني وائل كفوري الماستر الخاص بأغنيته الجديدة والمرتقب طرحها قريبًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى. ونشر السيد إيدي غانم، مدير أعمال وائل كفوري الأسطوانة التي تم تسجيل الأغنية عليها واكتفى بتعليقه عليها بعبارة: “أغنية جديدة”. بذلك يكون غانم قد أعلن بدء العد التنازلي لطرح الأغنية التي ينتظرها جمهور وائل كفوري بفارغ الصبر. تجدر الإشارة إلى أن أغنية وائل كفوري الجديدة، هي من كلمات منير بو عساف وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد ومن المقرر إصدارها بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

كانت هذه تفاصيل خبر العد العكسي لطرح أغنية وائل كفوري الجديدة بدأ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.