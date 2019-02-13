إنفوجراف.. 3 أفلام بالتصوير الحي لرسوم ديزني المتحركة في 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت "ديزني" من إعادة تصوير كلاسيكياتها من أفلام الرسوم المتحركة بطريقة التصوير الحي، نجاحاً كبيراً وأرباحاً مذهلة على مستوى العالم، خلال عامي 2017 و2018، الأمر الذي فتح شهيتها لمزيد من المشاريع المشابهة، وصل عددها حتى الآن إلى 17 فيلماً، منها ثلاثة ستعرض في عام 2019، وفق التواريخ المبنية في الإنفوجراف التالي:



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