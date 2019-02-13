متابعة- بولا يعقوبيان على خطى جيهان علامة

وصلت اليوم إلى ساحة النجمة دراجة نارية لونها أزرق، وللوهلة الاولى اعتقد البعض انها مصممة المجوهرات الشهيرة جيهان علامة التي تتنقل في بيروت منذ اكثر من عام على متن دراجة نارية زرقاء اللون، الا انه تبين ان راكب الدراجة النارية الزرقاء هي النائب في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان التي وصلت إلى ساحة النجمة من أجل الولوج إلى مجلس النواب للمشاركة في جلسة مناقشة البيان الوزاري.

من الواضح ان جيهان علامة التي تنشر يومياً فيديوهاتاً وصوراً من تنقلها على الدراجة النارية في بيروت، هي Trend Setter وامرأة مؤثرة في متابعيها العاديين والمشاهير ومن بينهم النائب بولا يعقوبيان التي واضح انها تاثرت بجراة جيهان علامة وخطوتها الريادية التي حازت على اعجاب اللبنانيين.

ولكن البعض استغرب هذا التصرف من قبل يعقوبيان واعتبروا ان ما قامت به نوعاً من التباهي للفت الانتباه واستدراج الاعلام المحلي والعالمي للكتابة عن تواضعها وقربها من الطبقة الفقيرة وتعاطفها مع معاناة الشعب اللبناني.

و لكن النائب بولا يعقوبيان التي تحاول ان “تحصّل حقوق المواطنين” كانت قد اعلنت عن ثروتها التي تقدّر بمليوني دولار اميركي في احد برامج المنوعات ما شكل نقطة استفزاز لدى الشعب اللبناني الذي يرزح تحت وطأة الفقر والذي يستصعب بعض الشيء تصديق مبالغة يعقوبيان في اظهار ذلك .