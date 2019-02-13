بالصور.. أبطال فيلم عيش حياتك يحتفلون بالعرض الأول

اللفنان سامح حسين

كتبت- إسراء البيهوني

احتفل أبطال وصناع العمل السينمائي الجديد، عيش حياتك، للفنان سامح حسين، والفنانة ساندي، بالعرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس الثلاثاء، في إحدى سينمات منطقة التجمع الخامس.

وشارك أيضًا كل من "أدوارد، سميه الطربلسي، هاني

رمزي، شريف رمزي، احمد تهامي، وغيرهم من النجوم، والفيلم تأليف وسام حامد وإخراج تامر بسيوني.

عيش حياتك تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم

شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة، ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم عيش حياتك، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه "آدم يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.



