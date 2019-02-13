22 فبراير.. على أنغام كوكب الشرق.. مي فاروق تغني بدار الأوبرا

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تستعد المطربة مي فاروق، لإحياء حفل غنائي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى، مساء يوم الجمعة الموافق 22 فبراير الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، وذلك ضمن سلسلة احتفاليات "كوكب الشرق" التى تنظمها دار الأوبرا المصرية شهريًّا.
سيتضمن الحفل باقة من أروع أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وذلك تحت عنوان "كلثوميات"، تخليدًا لسيدة الغناء العربي، ونشر الفن العربي الأصيل بين الأجيال.
ويذكر أن مي فاروق فنانة مصرية ذات صوت عذب وقوى وحنون فهي تجمع أدوات
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