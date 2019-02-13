هبة مجدى تستأنف «طلقة حظ»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استأنفت الفنانة المصرية هبة مجدى تصوير مشاهدها فى مسلسل “طلقة حظ”، مع النجم مصطفى خاطر، يوم الأربعاء، وذلك بعد أجازة اسبوع حصلت عليها لعدم وجود مشاهد لها فى الديكورات التى تم التصوير فيها خلال الأيام الماضية، وكانت الأجازة الأولى التى تحصل عليها منذ انطلاق التصوير.

ويشارك في بطولة مسلسل “طلقة حظ”، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، ايمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس وتجسد هبة فى العمل شخصية شقيقة مصطفى خاطر، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة “سينرجى”.

وفى سياق متصل تواصل هبة مجدي تصوير مشاهدها فى مسلسل “ولد الغلابة” مع أحمد السقا والذى تظهر به فى شهر رمضان المقبل أيضاً، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى ويشارك فى بطولته مى عمر ومحمد ممدوح وانجى المقدم وادوراد وكريم عفيفى وهادى الجيار وطاهرة وفايق عزب.