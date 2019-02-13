تكهنات بعودة براد بيت لطليقته جينيفر أنيستون بعد احتفاله بعيد ميلادها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقط مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور يوم السبت 9 فبراير، لنجم هوليوود براد بيت، وذلك خلال توجهه لحضور الاحتفال بعيد ميلاد زوجته السابقة النجمة العالمية جينيفر أنيستون والذي أقيم في فندق Sunset Tower في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

النجم العالمي البالغ من العمر 55 عاما، ظهر خلال وصوله لمكان الحفل بسيارة دفع رباعي ذات اللون الأسود، حيث نزل من السيارة مباشرة أمام باب الفندق، وبهذا الظهور تزيد التكهنات حول عودة قصة حب براد بيت وجينيفر أنيستون من جديد.

وشهد حضور عيد ميلاد جينيفر أنيستون عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوينيث بالترو و ساندرا بولوك والين دي جنيريس وكاتي بيري واورلاندو بلوم ، وغيرهم.

والجدير بالذكر أن الزوجين قد بدأ تعارفهما عام 1998 وتزوجا في يوليو عام 2000 ثم أعلنا انفصالهما في يناير 2005 وتم الانتهاء من طلاقهما في أكتوبر 2005.