جوينيث بالترو تحضر عيد ميلاد جينيفر أنيستون.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حرصت النجمة العالمية جوينيث بالترو، على أن تظهر بإطلالة براقة ومذهلة خلال حضورها حفل عيد ميلاد نجمة هوليوود الشهيرة جينيفر أنيستون الـ 50، والذي أقيم في فندق Sunset Tower في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

النجمة العالمية البالغة من العمر 46 عاما، ظهرت بفستان فخم باللون الفضي ومزود بحزام من اللون الأزرق وهو ما زاد أناقة جوينيث بالحفل، ووصل سعر الفستان الي 1768 جنية استرليني.

وكانت جوينيث بالترو، قد قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، و من أبرزها: “The Anniversary Party” و “View from the Top” و “Love and Other Disasters” و“Country Strong” وغيرهم.

وعلى جانب أخر، تخوض الممثلة الأمريكية الشهيرة جوينيث بالترو، تجربة مختلفة تعتمد فيها على رصيدها من النجومية والمتابعة لدى جمهورها، خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعدما ابتعدت قليلا عن التمثيل خلال السنوات الأخيرة.

النجمة العالمية البالغة من العمر 46 عاما، طرحت كتابا يحمل اسم Goop Clean Beauty، تقدم خلاله وصفاتها لإعداد الوجبات الغذائية الصحية.

واحتفلت النجمة العالمية يوم الإثنين 15 يناير، بتوقيع الكتاب الذى يضم أكثر من 100 وجبة طعام لمحبى الأكل المهتمين أيضا بالحفاظ على صحتهم بحسب تصريحات لـ«بالترو» لمجلة بيبول الأمريكية.