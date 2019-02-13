بعد الفضيحة.. شذى توجه رسالة خالد يوسف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتقدت الفنانة المصرية شذى، الهجوم الشديد الذي تعرضت له الفنانة منى فاروق، بعد القبض عليها بعد انتشار فيديو فاضح لها مع الفنانة شيما الحاج، مع المخرج خالد يوسف.

شذى، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر.. إحنا مش ملائكة و كل واحد فينا ربنا ساتره اللي عمره ما غلط يروح يحاسب منى فاروق و يغلطها».

وأضافت: «مبقولش إن اللي حصل صح بس بجد استفزني كم الواعظين اللي بيهاجموا البنت اتقوا الله و احمدوا ربنا على نعمه الستر، و رسالة للأستاذ اللي مش هينفع اكتب اسمه علشان العيش و الملح و الصداقة و علشان كمان قرايبه أصحابي جدا..اتقي الله في بنات الناس».

وتابعت: «في بيوت بتعلم أولادها ميتنازلوش عن مبادئهم مهما كانت المغريات و في ناس بتنسى تحط القاعدة دي بطلوا تستغلوا حاجه البنات الصغيرة لشهرة أو لفلوس أو لنجاح و تساوموهم».

واختتمت كلامها قائلة: «الفن ده المفروض انه مهنة راقية كفاية بقا تشويه فيها بتصرفاتكو غير مسئولة».