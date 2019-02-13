نيكول سابا توضح حقيقة مشاركتها مع عادل إمام في «فالنتينو».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، بيانًا صحفيًا ردت فيه على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول مشاركتها في مسلسل «فالنتينو»، مع الفنان الكبير عادل إمام.

نيكول سابا، قالت في البيان الذي نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «لم يعرض ولم يتفاوض معي أحد من طاقم عمل المسلسل ولامن طرف شركة الإنتاج لا سابقًا ولا اليوم، وكل ما نشر في في الصحافة عن ترشيحي للعمل لم اسمع عنه سوى من الصحافة».

وأضافت: «لذلك أنا أعلن أنه لم يتم استبدالي من الأساس ولم يفاوضني أي من أطراف الجهة الإنتاجية وبالتالي لم يعرض عليّ أساسًا أي ورق لكي أطلب الإطلاع عليه كاملًا، خاصة انه عندما يعرض علي عمل أمام الاستاذ عادل إمام فلن أطلب الإطلاع على سيناريو فهو استاذي ومعلمي ومن فتح لي أبواب مصر العزيزة».

وتابعت: «أنا أدين له بالكثير لذلك اتمنى من الإخوة الصحفيين التأكد مني شخصيًا أو من إدارة أعمالي فيما يخص أي أخبار فنية أو قبل نشرها».

وكان آخر أعمال نيكول سابا، مسلسل “الهيبة”، الجزء الثاني مع الفنان السوري تيم حسن، والفنانة منى واصف، وعبدو شاهين وغيرهم من النجوم.

الفنانة اللبنانية شاركت في أولى أعمالها السينمائية مصر بمع الفنان عادل إمام، في فيلم “التجربة الدنماركية”، والذي عرض في عام 2003.