نقطة ضعف رانيا فريد شوقي التي تهدد بزيادة وزنها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رغم كل محاولات الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي للحفاظ على رشاقتها، إلا أن وزنها يكون مهدد في كثير من الأوقات بسبب ضعفها.

رانيا فريد شوقي شاركت جمهورها في صورة لها عبر موقع «أنستجرام»، وأمامها طبق حلويات، وعلقت قائلة: «الدايت انتحر بسببي شيز كيك، حلويات».

جمهور الفنانة المصرية اختلف حول هذه الصورة فالبعض شجعها على الاستمتاع بالحلوى، بينما حذرها البعض الآخر من زيادة الوزن التي تؤثر سلبا على عملها.

رانيا فريد شوقي صرحت من قبل أنها تضعف وتنسى الريجيم أمام الحلويات، وخاصة الكنافة التي تعتبرها وجبتها المفضلة، وهي السبب الأول في زيادة وزنها وخاصة في رمضان.

الفنانة المصرية يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، مع الفنان سيد رجب، سوسن بدر، أماني كمال، محمد عادل، أحمد صيام، ويحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.

رانيا شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «عوالم خفية» مع النجم عادل إمام، بشرى، وفتحي عبدالوهاب، وعرض لها قبل ذلك مسلسل «سلسال الدم»، مع عبلة كامل ورياض الخولي.