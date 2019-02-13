شيرين عبدالوهاب: لا أنتظم في الصلاة بسبب زوجي!

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تخلو تصريحات الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الأخيرة من الغرابة، حيث أثارت الجدل من جديد بسبب حديثها عن علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب.

شيرين قالت إن زوجها حسام حبيب كان صديقا لها لمدة تزيد عن الخمس سنوات، وكان صديق مقرب، ولكنها فجأة وأثناء تناول العشاء سويا ذات مرة نظرت إليه كحبيب وليس كصديق.

المطربة المصرية قالت خلال حديثها مع وفاء الكيلاني ببرنامج «تخاريف»، إنها طلبت حسام للزواج، وتفاجأ من طلبها، وأخبرها أنها لو أمهلته لبعض الوقت كان سيتقدم للزواج منها.

شيرين قالت إنها تحاول أن تحافظ على علاقتها بالله من خلال طهارة قلبها وعدم الحقد على أحد، لافتة إلى أنها تصلي منذ صغرها، ولكنها لا تواظب على الصلاة.

المطربة المثيرة للجدل قالت إنها لم تعد تنتظم في الصلاة حاليا، وبسؤال وفاء الكيلاني عن السبب ردت قائلة إن زوجها حسام حبيب مجنون «مانكير وباديكير»، وتشعر أنها ليست نظيفة وصلاتها لن تقبل، ولذلك لا تصلي.

كما قالت شيرين إن حسام حبيب يغار عليها جدا، وأنه طلب منها ألا تقبل أحد من الأصدقاء الرجال لغيرته عليها.