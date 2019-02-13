ليلى علوى تحيي ذكرى رحيل علاء ولي الدين بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية ليلى علوي، ذكرى رحيل الفنان علاء ولي الدين، والذي رحل عن عالمنا يوم 11 فبراير عن عمر يناهز الـ 39 عامًا.

ليلى علوي، نشرت عدد لأهم مشاهدها مع الفنان الراحل عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «علاء ولي الدين الله يرحمه، عرفته سنة 1984 في مسلسل “زهرة والمجهول” إخراج أستاذ نور الدمرداش، وكان متفائل بيه جداً واحنا اتصاحبنا على بعض وقتها وكان بيروح معايا في عربيتي واتقابلنا بعدها في كذا فيلم».

وأضافت: «طبعاً في “يا مهلبية” كان بيضحكنا كلنا وفي “حلق حوش” وفي المسرح، كانت أيام جميلة وكنا عاملين يوم في الأسبوع ناخد مركب في النيل ونضحك وناكل مع بعض وكان مسميني وقت الشغل ابلة الناظرة.. كنت بحبه أوي وكان محبوب جداً من زمايله عشان ربنا بيحبه، كان شخصية طيبة، تلقائي دمه خفيف، كريم، وبار جداً بأهله ووفي لصحابه، وكان بيحب الشغل وعنده كتير أوي».

يذكر أن الفنان علاء ولي الدين، فارق الحياة عن عمر يناهز التاسعة والثلاثون والذي وافق آنذاك أول أيام عيد الأضحى من جراء مضاعفات السكري الذي كان يعاني منه.

وكان أخر أعماله التي عرضت في السينما فيلم «ابن عز»، كما أنه رحل قبل أن يكمل تصوير فيلم «عربي تعريفه».