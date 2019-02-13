إليسا تنصح متابعيها بزيارة الطبيب النفسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، نصيحة لجمهورها طالبتهم فيها بالاهتمام بزيارة الطبيب النفسي حتى لا يقعوا في مشاكل نفسية.

إليسا، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «الصحة النفسية منا للمجانين متل ما قالولنا.. الطبيب النفسي متل حكيم الأسنان لازم نزوره دوريا لنكون مرتاحين وبعاد عن الاكتئاب والانهيار. كلكن ارفعوا الصوت معنا لدعم الصحة النفسية».

وأضافت: «ليدي جاجا وميشيل أوباما وغيرهما، كلهم يؤيدون قضية واحدة: الوعي بالصحة العقلية.. أنا أيضًا، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة اطلب ذلك».

وكانت إليسا، قد نشرت صورة جديدة لها أثناء تواجدها في مدينة «بروكسل»، التي سافرت لها لإجراء عملية جراحية في يدها بسبب تراكم المياه في جسمها نتيجة العلاج الذي كانت تتناوله بعد إصابتها بسرطان الثدي، والمقرر أن تخضع لها يوم 15 فبراير.

إليسا، كانت قد كشفت عن تفاصيلها خلال مؤتمر الصحة بدبي، مشيرة إلى أن هذه الجراحة ستكون الأخيرة في مشوار علاجها من سرطان الثدي.

الفنانة اللبنانية، كانت قد كشفت عن إصابتها بسرطان الثدي، بعد طرحها فيديو كليب أغنية “إلى كل اللي بيحبوني”، والذي رصدت فيه بداية معرفتها بإصابتها بالمرض، وتناولها للأدوية والعلاج النفسي وكذلك الحالة النفسية التي أصيبت بها في بداية الأمر.