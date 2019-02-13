“ثورة الفلاحين” أول مسلسل لبناني يبدأ عرضه على نتفليكس

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Feb 13, 2019
أعلنت شبكة قنوات Netflix العالمية عن بدء عرض مسلسل (ثورة الفلاحين) عبر تطبيقها، ليكون بذلك أول مسلسل لبنانيّ صرف يعرض عبر شبكتهم، بعد النجاح الساحق الذي حققه العمل في عرضه الأول عبر شاشتَي الـLbci والـ Osn.
المسلسل التاريخي الأضخم والذي ضمّ أكثر من ١٠٠ ممثل لبنانيّ واستغرق تصويره الـ٨ أشهر مع فريق عمل ضخم، أبصرت حلقاته الـ٦١ النور قبل أيام عبر Netflix تحت إسم Peasants Rebellion ليصبح متوفراً لكل مستخدمي التطبيق حول العالم.
نذكر أنّ المسلسل إنتاج Eagle Films / جمال سنان، إخراج فيليب أسمر وتأليف كلوديا مرشليان، وبطولة نخبة من نجوم الدراما اللبنانيين أبرزهم: ورد الخال، باسم مغنية، إيميه صياح، كاراوس عازار، تقلا شمعون، فادي ابراهيم، نقولا دانييل، وسام حنا، سارة أبي كنعان وغيرهم.
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