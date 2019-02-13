هل تغني نوال الزغبي جديدها في “ديو المشاهير”؟

يوم واحد يفصل جمهور النجمة نوال الزغبي عن طرح ألبومها الجديد “كدة باي” الذي يتضمن 10 اغنيات وهي: جوّا قلبه، مش خايفة، ماتصبّح صبّح، محاية، كدة باي، اه يا سيدي، مية وجع، الي براسي عملتو، الجمال ليه ناسه وأيام صعبة.

الألبوم سيتم طرحه غداً الخميس 14 شباط حيث تعاونت نوال مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين نذكر منهم الملحنين عمرو مصطفى وفضل سليمان. والشعراء ايمن بهجت قمر، امير طعيمة، خالد تاج الدين، عمرو المصري ومازن ضاهر. كذلك الموزعين الهامي الدهامي وتوما.

وقد اعتمدت نوال خطة ذكية في الترويج لألبومها الجديد، كما انها صورت جميع الأغاني على طريقة الفيديوكليب مع المخرج ايلي السمعان.

وتطل النجمة الذهبية يوم الاحد في الحلقة النصف نهائية من “ديو المشاهير” وستُزين البرايم بأجمل الاطلالات حيث يعتبر هذا الظهور هو الاول لها على المسرح بعد طرح الألبوم الجديد، فهل ستغني مع المشاهير باقة من أغانيها الجديدة؟

نذكر انه سيغني الى جانب نوال الزغبي ويشاركها الحلقة كل من سعد رمضان، حازم الشريف ومارك حاتم.