صداقة أصالة نصري وأحلام تتحول إلى عداوة.. هل تخرج الأخيرة عن صمتها وتكشف المستور؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المعروف ان هناك صداقة فنية جمعت بين أصالة نصري وأحلام منذ سنوات طويلة، اتحدتا خلالها في كثير من المرات، خصوصًا في المواقف التي كانت الإعلامية نضال الأحمدية تفتح فيها النار على إحدى النجمتين.

ولكن أيضاً تخللت هذه الصداقة خلافات عديدة تحدثتا عنها في لقاء قديم استضافت خلاله أصالة عبر برنامجها "صولا" عام 2014 أحلام، حيث كان الحوار وقتها ينم عن خلاف مسبق ترك العديد من الرواسب، فحاولت أحلام عدة مرات خلال ذاك الحوار أن تحرج أصالة.

بينما حاولت الثانية ملاطفتها والخروج من رواسب تلك الخلافات، في حين تردد أن تلك الخلافات كانت بسبب عدم وقوف أصالة مع أحلام بوجه راغب علامة عندما انسحب من "أراب آيدول" مؤكداً أن سلوك أحلام هو السبب، كما قيل أن أحلام كانت تنتظر وقفة حقيقية من أصالة عندما انفصلت عن "روتانا" في حين خذلتها صديقتها والتزمت الصمت.

كل ما سبق بالإضافة لخلافات بسيطة متلاحقة انتهت بخلاف أضخم عام 2018، عندما أعلنت الـ MBC استبدال أحلام بنوال الكويتية في لجنة تحكيم "ذا ڤويس"، حيث هنأت أصالة نوال عبر "انستغرام"؛ ما تسبب في إلغاء متابعة أحلام لها عبر مواقع التواصل؛ ما اضطر أصالة للاعتذار علناً أيضاً عبر الحساب نفسه في محاولة لإعادة المياه لمجاريها، لكن يبدو أنها لم تنجح رغم أن أحلام أعادت متابعة أصالة مع الكثير من الصمت، نزولاً عند رغبة متابعي النجمتين.

مؤخراً التقت أحلام بنوال الكويتية بعد أشهر من الصلح عبر الهاتف في أحد برامج الإعلامي علي العلياني، حيث عادت النجمتان والتقتا وجهاً لوجه عبر ڤيديو مؤثر للغاية لم يلبث أن اكتسح مواقع السوشال ميديا حتى بدأ تراشق التلميحات بين أحلام وأصالة عبر تغريدة كتبتها أصالة عن المنافقين والمنافقات فردت أحلام "الله يبعدهم عننا أنا ونوال".

الجمهور وفور انتشار تلك التغريدات بدأ يطرح تساؤلاته عن ما إذا كانت أحلام تقصد أن أصالة هي من كانت سبب خلافها مع نوال، والحقيقة أن هذا هو ما كانت تقصده أحلام فعلاً .. حيث ردت على أكثر من متابع على تلك التساؤلات بإجابات مبهمة زادت من حدتها.

مقربون من النجمتين أكدوا أن هناك قطيعة حقيقية وحرب باردة بدأت بينهما ستتضح ملامحها قريباً، حيث تنوي أحلام أن تخرج في لقاء قريباً للتحدث عن تفاصيل قد تفاجئ الجمهور عن عتب كبير تحمله تجاه أصالة التي يُقال أن غزلها خلال العام الأخير بنوال الكويتية علناً وأكثر من مرة استفز أحلام التي اعتبرته محاولة لتبييض ساحتها أمام نوال قبل أن تلتقي بأحلام شخصياً لتُخرج كلا النجمتين ما لديهما وتنكشف ألاعيب أصالة كما تلمح أحلام.

من جهة أخرى قللت أصالة من استخدام حساباتها في مواقع التواصل مكتفية بالقليل جداً من التغريدات العامة والردود العادية ولم ترد على أي من التساؤلات التي انهالت عليها بعد التغريدات الشهيرة مع أحلام ، بل اكتفت بتغريدة واحدة وجهتها لكل من دافعوا عنها قائلة "الحمد لله على المحبّه.. الحمد لله على الأمل.. الحمد لله على كلّ شي"!