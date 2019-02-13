هنا الزاهد تنفي غيرة خطيبها من "قصة حب"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: نفت الفنانة هنا الزاهد أن يكون غيابها عن عرض فيلمها الجديد "قصة حب" بسبب غيرة خطيبها الفنان احمد فهمي عليها.

وكانت اخبار عديدة قد تحدثت عن شعور فهمي بالغيرة على خطيبته بسبب المشاهد الرومانسية التي جمعتها مع أحمد حاتم بطل الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي. لكنها نفت هذه الاخبار بشكلٍ كامل.

وأكدت أن سبب غيابها عن العرض الخاص الذي أُقيم مساء الأحد الماضي بسينما الزمالك يرجع إلى انشغالها بتصوير دورها في مسلسلها الجديد "الواد سيد الشحات" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل مؤكدة على انها سعيدة بالفيلم وتترقب رد فعل الجمهور عليه. مع الإشارة إلى أن الصالات المصرية ستستقبله اليوم

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