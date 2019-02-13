- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن نسيت تلبس البنطلون.. كيندال جينر فى حفل ضخم بنيويورك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيندال جينر الأنظار نحوها أمس، خلال حضورها حفل " Stuart Weitzman " الذي اقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .
و كانت كيندال البالغة من العمر 23 عاما تبدو مذهلة بارتدائها ملابس قصيرة باللون البرتقالي، وهي واحدة من أرقي تصميمات دار أزياء " Blazé Milano " ووصل سعرها إلى 1720 جنيه استرليني .
ايضا حضرت الحفل النجمة العالمية أوليفيا كولبو التي ظهرت مرتدية فستان مصنوع من الجلد باللون البيج اظهر مدي بساطة اختياراتها ، كما حضرت الحفل ويلو سميث .
كيندال جينر
كيندال جينر
كيندال جينر
كيندال جينر
كيندال جينر (5)
ويلو سميث
النجمة العالمية أوليفيا كولبو
النجمة العالمية أوليفيا كولبو
كانت هذه تفاصيل خبر نسيت تلبس البنطلون.. كيندال جينر فى حفل ضخم بنيويورك.. فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.