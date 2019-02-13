شكرا لقرائتكم خبر عن نسيت تلبس البنطلون.. كيندال جينر فى حفل ضخم بنيويورك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيندال جينر الأنظار نحوها أمس، خلال حضورها حفل " Stuart Weitzman " الذي اقيم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

و كانت كيندال البالغة من العمر 23 عاما تبدو مذهلة بارتدائها ملابس قصيرة باللون البرتقالي، وهي واحدة من أرقي تصميمات دار أزياء " Blazé Milano " ووصل سعرها إلى 1720 جنيه استرليني .

ايضا حضرت الحفل النجمة العالمية أوليفيا كولبو التي ظهرت مرتدية فستان مصنوع من الجلد باللون البيج اظهر مدي بساطة اختياراتها ، كما حضرت الحفل ويلو سميث .



كيندال جينر



كيندال جينر



كيندال جينر



كيندال جينر



كيندال جينر (5)



ويلو سميث



النجمة العالمية أوليفيا كولبو