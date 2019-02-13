شكرا لقرائتكم خبر عن مي فاروق تشدو بروائع كوكب الشرق فى حفل بدار الأوبرا.. 22 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي الفنانة مي فاروق، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى، حفلا غنائيا مساء يوم الجمعة الموافق 22 فبراير الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، وذلك ضمن سلسلة احتفاليات "كوكب الشرق" التى تنظمها دار الأوبرا المصرية شهريا.

ويتضمن برنامج الحفل، باقة أجمل أغاني "أم كلثوم" التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء من بينها (الحب كده،من أجل عينيك،غلبت أصالح فيك لرياض السنباطي، برضاك يا خالقي، دور امتى الهوى لزكريا أحمد، دليلى احتار لرياض السنباطى، جمال الدنيا لزكريا أحمد، أروح لمين، جددت حبك لرياض السنباطي).

يذكر أن دار الأوبرا المصرية تنظم سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان "كلثوميات" تخليدا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وذلك ضمن خطتها لإحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة والشباب وتعريفهم بالتاريخ الفني لعظماء الموسيقى العربية، باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافي والحضاري، والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل.

وتعتبر مي فاروق حاليا واحدة من أجمل الأصوات على الساحة الغنائية، حيث بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، وانضمت إلى كورال الأطفال بدار الأوبرا المصرية، وتتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب، وعندما التقت الجمهور أول مرة على مسرح دار الأوبرا المصرية لم تكن تجاوزت الثامنة من عمرها،وتجيد تقديم أغان طربية عديدة لعمالقة الفن العربي، من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية، كما طرحت عددا من الأغاني الخاصة وأغاني المسلسلات.