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شكرا لقرائتكم خبر عن ايه اللى جاب القلعة جنب البحر.. سيلينا جوميز طلعت نسخة من كريستي تيجن "زمان" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجئ النجمة العالمية كريستي تيجن دائما مرتادي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام " والتي تضم أكثر من 22 مليون شخص، فقد نشرت تيجن صورة قديمة لها من أيام الدراسة .
وسط العديد من التعليقات علي صورة كريستي تيجن التي تبلغ من العمر 33 عام أشار أحدي معجبي تيجن أنه بمجرد أن رأي الصورة توقع أنها شخص آخر ، فهي تحمل شبها كبيرا في هذه الصورة من النجمة العالمية سيلينا جوميز .
يذكر أن على الرغم من أن جون ليجاند زوج كريستي تيجن هو مغني ومؤلف أغاني شهير ، إلا أن الزوجين لم يحضرا مؤخرا حفل توزيع جوائز Grammy الذي أقيم في لوس أنجلوس يوم الأحد الماضي .
سيلينا و كريستي
سيلينا (1)
كريستي تيجن بمرحلة الدراسة
سيلينا جوميز
كريستي ايام الطفولة
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