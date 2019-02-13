شكرا لقرائتكم خبر عن ايه اللى جاب القلعة جنب البحر.. سيلينا جوميز طلعت نسخة من كريستي تيجن "زمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاجئ النجمة العالمية كريستي تيجن دائما مرتادي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام " والتي تضم أكثر من 22 مليون شخص، فقد نشرت تيجن صورة قديمة لها من أيام الدراسة .

وسط العديد من التعليقات علي صورة كريستي تيجن التي تبلغ من العمر 33 عام أشار أحدي معجبي تيجن أنه بمجرد أن رأي الصورة توقع أنها شخص آخر ، فهي تحمل شبها كبيرا في هذه الصورة من النجمة العالمية سيلينا جوميز .

يذكر أن على الرغم من أن جون ليجاند زوج كريستي تيجن هو مغني ومؤلف أغاني شهير ، إلا أن الزوجين لم يحضرا مؤخرا حفل توزيع جوائز Grammy الذي أقيم في لوس أنجلوس يوم الأحد الماضي .



سيلينا و كريستي



سيلينا (1)



كريستي تيجن بمرحلة الدراسة



سيلينا جوميز