شكرا لقرائتكم خبر عن 32 فيلماً تتنافس على جوائز المسابقة الرسمية بمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة عن مشاركة 32 فيلماً تتنافس علي جوائز مسابقتي الفيلم الطويل والقصير ضمن فعاليات دورتها الثالثة التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري، لتقدم لنا مجموعة مميزة من المخرجين والفنانين عبر أفلام مميزة من إنتاج هذا العام بعضها يعرض للمرة الأولي والبعض الآخر شارك فى أهم المهرجانات العالمية ويعرض لأول مرة عربيا وإفريقياً.

ويخوض السباق على جائزة مسابقة الأفلام الطويلة الفيلم اليمني "عشر أيام قبل الزفة" وهو من إخراج عمرو جمال، سيناريو عمرو جمال، مازن رفعت، مدير التصوير والمونتاج أيمن أحمد قاسم، إنتاج محسن الخليفي، وبطولة سالي حمادة، خالد حمدان، محمد ناجي بوراق.

كما يعرض أيضاً الفيلم الوثائقي الفرنسي "الخمير الحمر" وهو من إخراج: نيري أديلاين هاي، مدير تصوير نيري هاي، المونتاج مانسون فاليسي، إنتاج كريستوفر أوديجيوس The Cup of Tea France، تمثيل خونسالي هاي.

ويشارك كذلك بالمسابقة فيلم "قبل أن يعود أبي" وهو إنتاج جورجي فرنسي ألماني، من إخراج ماري جولبياني، سيناريو ماري جولبياني، مدير التصوير ماري جولبياني، نيك فويجت، توتو كوتهوشيفلي، مونتاج نينا جرايفلاند، موسيقى ليفان ميزانداري، إنتاج إيكلا ماتشافارياني، ألكسندر شيرفاشيدز، لورنس يوبيرسفيلد.

ومن لبنان يعرض فيلم "بمشي وبعد" إخراج سينثيا شقير، سيناريو سينثيا شقير، مدير تصوير جويل أبو شبكة، مونتاج فرح قاسم إنتاج mec film ديمتري خضر، سينثيا شقير، بطولة سابينا شقير، تامارا بالمر، كولين كينتز، جان دام، جين سباستينان لوبيز.

ويخوض المنافسة أيضاً فيلم "إطار فارغ" إخراج سناء عكرود، سيناريو سناء عكرود، نعيمة زياني، مدير تصوير ولفانجو ألفي، مونتاج: مرزوني محمد، سناء عكرود إنتاج La maison du scénario مرزوني محمد، وبطولة سناء عكرود، غزلاني الإدريسي، قدس جندول.

كما يعرض أيضاً فيلم "فتيات اللعبة" وهو إنتاج فرنسي ألماني، إخراج وسيناريو وتصوير ألينا سكرزيزيوسكا، مونتاج إيمانويل باود إنتاج Films de Force Majeure جان لوران شينيديس.

ومن الصين يعرض فيلم "الفتيات دومًا سعيدات" إخراج وسيناريو يانج مينج مينج، مدير تصوير شن شياو مين، مونتاج يانج مينج مينج إنتاج Beijing Trend Cultural، Investment Co., Ltd يانج جينج، وبطولة نال آنام، يانج مينج مينج، هوانج وي، لي كينكين.

وتشارك اليونان بفيلم "كتاب مقدس" إخراج ماريا لافي، سيناريو ماريا لافي ، إيلينا ديميتراكوبوليو، مدير التصوير ليلاس آدامز جي.أس.سي، مونتاج يورجوس باتراكيس ، كينان أكاواي إنتاج Inkas Film Productions ليليت بوتاسي، وبطولة نينا مينتي، آديا أناستازيا رافاييلا كونيدي، مانو سبيروس باليستيروس.

ويعرض كذلك فيلم "أفق" وهو إنتاج جورجي سويدي من إخراج تيناتين كاجريشفيلي، سيناريو تيناتين كاجريشفيلي، ديفيد شيفينشبلي، مدير تصوير إيراكلي أخالكاتسي، مونتاج إيراكلي أخالكاتسي إنتاج Artizm تيناتين كاجريشفيلي، لاشا كالفاشي، وبطولة جورج بوشيشفيلي، لا سوخيتاشفيلي، جانو إيزوريا.

كما يشارك أيضاً الفيلم السيرلانكي "أرض" إخراج وسيناريو فيساكيسا تشاندرسيكرام، مدير تصوير ديموثو كالينجا داهاناياهي، مونتاج سيثوم سامرااجيوا إنتاج Havelock Arts Studios شيرلي ساماراسينغ، وبطولة نيتا فيرناندو، نادي كامالاويرا، جاجاس مانوارنا.

ويشارك المخرج لازلو نيميس بفيلم "غروب الشمس" إنتاج مجري فرنسي، سيناريو لازلو نيميس، كلارا روير، ماثيو تابونييه، مدير تصوير ماتياس إردلي، مونتاج ماثيو تابونييه إنتاج Laokoon Filmgroup غابور سيبوس، غابور راجنا، وبطولة جولي جاكاب، فلاد إيفانوف، إيفلين دوبوس.

كما يعرض للمخرج كريستي جارلاند فيلم "ما تريده ولاء" وهو إنتاج كندي دنماركي فلسطيني، مدير تصوير كريستي جارلاند، هنا أبو سعدة، مونتاج مايكل أجلوند، جرايم رينج إنتاج Murmur Media (Canada), Final Cut for Real (Denmark) آن كوهنكي، مات كودي، كريستي جارلاند، وبطولة ولاء خالد فوزى طنجى، لطيفة أبو درعة.

20 فيلماً يتنافسون في مسابقة الفيلم القصير

وتشارك أسبانيا في مسابقة الأفلام القصيرة بفيلم "ضربة بالضاد" وهو سيناريو وإخراج ماريا ألفاريز، مدير تصوير إيفا مورو، مونتاج بياتريس لاماس، ماريا ألفاريز، إنتاج Digital 104 ماريا ألفاريز، بطولة روزا هيريراس، خايمي غونزاليس، أليسيا فرنانديز، ديفيد راموس.

كما يعرض لدولة الإمارات العربية المتحدة فيلم "تواريخ" سيناريو وإخراج هاجر عبد الباري، مدير تصوير سارة خلف، مونتاج صبا أبو خضر، هاجر عبد الباري، إنتاج سارة خلف، بطولة هاجر عبد الباري، عزيزة عيد.

ومن مصر يعرض فيلم "شفه" سيناريو وإخراج أمنية عكاشة، مدير تصوير موني محمود، مونتاج أمنية عكاشة، إنتاج Alex Films، بطولة ماسة تامر، مروي كشك، محمد يوسف.

وتشارك الدنمارك في المسابقة بفيلم التحريك "باخوس" سيناريو وإخراج ريكي بلانيتا، مونتاج ريكي بلانيتا، كريستينا سليتينج جنسن، أماندا جيسبرسن هولم، إنتاج The Animation Workshop هشام حلمي، ياسين حلمي.

ويعرض أيضا من الدنمارك فيلم "الصياد" إخراج وسيناريو سارة أونبرق، إنتاج The Open Workshop.

كما تشارك الدنمارك أيضا بفيلم "مدينة الذكريات" إخراج وسيناريو سيجن تافيتان، مونتاج سيجن تافيتان، جيسي زهانج، سابرينا بورجيسن، إنتاج The Animation Workshop.

وتشارك المغرب في المسابقة القصيرة بفيلم "حياة أميرة" إخراج فيصل حلمي، سيناريو محمد هبياج، فيصل حلمي، مدير تصوير بلال البغدادي، مونتاج فيصل حلمي إنتاجLINAM SOLUTION 2018 هشام حلمي، ياسين حلمي، بطولة محمد هبياج، سناء لحيوي.

كما يعرض أيضا بالمسابقة الفيلم الفرنسي "لا تسأل عن طريقك" إخراج وسيناريو ديبورا حسون، مدير التصوير توماس راميس، مونتاج بابتيست ريبرولت إنتاج Les Films du Cygne جوناثان حزان، بطولة صوفي دي فروست، د. ديماي يوسف هاجدي، د. آموس جوديث سيبون.

ويشارك بالمسابقة أيضا من فرنسا فيلم "ثرموستات 6" مونتاج فيرونيك جوبيل، موسيقى تشينثاكا لاكمال جاياكودي، إنتاج GOBELINS, l’école de l’image، بطولة سيلين مونسارات، ماكسيم دابوفيل، بيرنارد ميتروكس.

ومن فرنسا أيضاً يعرض فيلم "جاكي" سيناريو وإخراج كورالي بروشي، إنتاج GOBELINS, l’école de l’image، مونتاج كورالي بروشي.

ومن إنجلترا يعرض فيلم "نوايا حسنة" إخراج آنا مانتزاريس، سيناريو آنا مانتزاريس، هوجو فيتيس كامانو، مدير تصوير دونا واد إنتاج Royal College of Art آنا مانتزاريس.

كما تشارك اليونان في المسابقة بـ 3 أفلام قصيرة وأولها فيلم "الغابة" سيناريو وإخراج ليا تسالتا، مدير تصوير يانيس كاناكيس، مونتاج نيكوس باستراس، موسيقى فرناندو كورونا، إنتاج Blackbird إليني كوسيفيدو، وهو بطولة إيلينا توبالدو، ماريا هارالامبوبولو.

كما يعرض من اليونان فيلم "فورفورو" سيناريو وإخراج كارينا لوغوتيس، مدير تصوير سايمون سارجتسيس، مونتاج فانيسا زيري، إنتاج Blonde SA فينيا كوسوفيتسا، وبطولة أندرياس ايوسيف سايدريس، كونستانتينوس لاسكوس، نيكولاكيس زيغنوجلو.

وثالث الأفلام المشاركة بالمسابقة القصيرة من اليونان هو فيلم "هيكتور مارلوت"، سيناريو وإخراج جاكلين لينتسو، مدير تصوير كونستانتينوس كوكوليوس، مونتاج دورا ماسكلافانو، إنتاج BLONDE S.A فينيا كوسوفيتسا، وهو بطولة صوفيا كوكاليس.

وتشارك لبنان في المسابقة بفيلم "قهوة مُرّة" سيناريو وإخراج جلوريا طوق، مدير تصوير مارينا تيبرشاني، مونتاج بيير خويري، إنتاج جلوريا طوق، وهو بطولة سينثيا طوق، نادية فخري، يوسف طوق.

ومن مصر يعرض فيلم "نوال" سيناريو وإخراج إبراهيم غريب، كما يعرض من أسبانيا فيلم "تسعة وعشرة: تجسيد مأساة شخصية" سيناريو وإخراج مارتا إم ماتا وبطولة لوسيا بورغوس، إيزابيل برموديز، رافاييل ماتا، فرانسيسكاتا ماتا.

كما يخوض المنافسة علي جوائز المسابقة فيلم "السمكة الصغيرة والتمساح" وهو إنتاج ألمانيا وجمهورية الكونغو، إخراج ستيفاني بلاتنر، سيناريو دورثيا نويل، مدير تصوير إيريك فيرانتي، مونتاج سابين بروس، إنتاج ستيفاني بلاتنر، إيفا فونك، وبطولة بوسكو إيكاني.

ويشارك أيضا بالمسابقة فيلم "تيمي" وهو إنتاج بلغاري ألماني بلجيكي من إخراج وسيناريو ليوبو يونشيف، مدير تصوير روزين سافكوف، مونتاج ليوبو كيروف، موسيقى ألكسندر كوستوف، إنتاج ليوبو يونشيف، إيفو نيكولوف، إرينا جيروفا، وبطولة كونستانتين جيرجينوف وستويان تسفيتكوف.

ويعرض كذلك في المسابقة فيلم "الدور" وهو إنتاج إيطالي من إخراج فرنوش صمدي، سيناريو علي أصغاري وفرنوش صمدي، وهو بطولة مينا ساداتي وباباك حمدان وأميريزا رانجبران وديانا ديهجان.