شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن مغنى الراب سافيدج بعد تورطه فى قضايا تتعلق بالهجرة فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محامي مغني الراب الشهير "21 سافيدج" المحتجز في ولاية جورجيا الأمريكية منذ تسعة أيام في اتهامات تتعلق بقوانين الهجرة، إن سافيدج حصل على إفراج بكفالة يوم الثلاثاء وسيطلق سراحه من الحجز اليوم الأربعاء.

كان ضباط من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية ألقوا القبض على مغني الراب، واسمه الحقيقي شا يا بن أبراهام-جوزيف، في الثاني من فبراير شباط، بسبب اتهامات بتخطيه مدة الإقامة التي تسمح بها تأشيرته بأكثر من عشر سنوات. وقال مسؤولون إنه جاء إلى الولايات المتحدة من بريطانيا في عام 2005.

وقال محاميه تشارلز كوك لرويترز في اتصال هاتفي إن دان بليتيير قاضي محكمة الهجرة الأمريكية في أتلانتا منح مغني الراب البالغ من العمر 26 عاما إفراجا بكفالة أثناء جلسة يوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن أن قيمة الكفالة 100 ألف دولار أمريكي. ورفض كوك تأكيد المبلغ.

كان فريق الدفاع عن سافيدج أصدر بيانا في وقت سابق يوم الثلاثاء قال فيه إنه تم الإفراج عنه. لكن كوك قال في وقت لاحق إنه لا يزال محتجزا لأن الإفراج بكفالة لم يصدر قبل مهلة يومية تنتهي في الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت جرينتش)، لكنه أضاف أنه سيتم الإفراج عن موكله اليوم الأربعاء.

وقال فريق الدفاع في بيان إن مغني الراب مُنح جلسة عاجلة بعدما تحدث مع مسئولي وكالة الهجرة لتوضيح موقفه القانوني وأحقيته في الحصول على إفراج بكفالة.

وأضافوا "لن ينسى هذه المحنة ولا محنة الآباء والأبناء والعائلات الأخرى ومجهولي الهوية الذين سُجن معهم أو الذين لا يزالون محتجزين ظلما في أنحاء البلاد".

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك للحصول على تعليق.

وقال كوك إن مغني الراب لا يزال يواجه إجراءات ترحيل أمام محكمة اتحادية معنية بالهجرة.

وأضاف "لا يزال أمام قضيته طريق طويل".

وقال متحدث باسم الوكالة لرويترز عندما احتجز المغني إنه أدين بتهم جنائية تتعلق بالمخدرات في جورجيا في عام 2014 وتم اعتقاله في إطار عملية بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون المحلية.

ورُشح 21 سافيدج لجائزة جرامي مرتين. ويظهر على صفحته على فيسبوك عدة حفلات من المقرر أن يحييها خلال الأسابيع القادمة.