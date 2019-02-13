شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين: فيلم "عيش حياتك" يدعو للتفاؤل والتغلب على الفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان سامح حسين عن سعادته بردود الفعل الأولية التي تلقاها على فيلم "عيش حياتك" خلال العرض الخاص بأحد السينمات، مشيرا إلى أن الفيلم يدعو للتفاؤل والتغلب على الفشل ويمنح طاقة إيجابية للمشاهدين.

وقال حسين، إن الفيلم يناقش كيفية تخطي الأزمات التي يتعرض لها أي شخص في حياته عن طريق التجربة أكثر من مرة حتى يصل لمراده وهدفه المطلوب.

وأوضح أن دوره في الفيلم مختلف عما قدمه قبل حيث يجسد شخصية إبراهيم "كريتف إعلانات"، ويعيش قصة حب رومانسية مع الفنانة "ساندي"، ويتعرض لعدد من المواقف الصعبة وتقف بجانبه مديرة الشركة التي يعمل بها..مشيرا إلى أن تصوير الفيلم تطلب منه السفر إلى الأقصر وسانت كاترين.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة في حياته، فهو كان ناجحا في الماضي على المستوى الشخصي والعملي ويعيبه أنه روتيني ويخاف من التجديد وتطورات الحياة مما يؤدي لتدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التي ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجاله ولكنه ناجح عمليا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.

وكان أبطال الفيلم احتفلوا بالعرض الخاص للفيلم أمس الثلاثاء بحضور عدد كبير من نجوم الفن .

يشارك في بطولة فيلم (عيش حياتك) المطربة ساندى، والفنانون سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، وإدوارد، وأحمد حلاوة، وحامد الشراب وإخراج تامر بسيوني.