قبل انطلاقه السبت.. نجوى كرم وعلي جابر يتحدثان عن الموسم السادس من "Arabs Got Talent"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة MBC مصر عرض أولى حلقات الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "Arabs Got Talent"، في الثامنة مساء السبت 16 فبراير.

وقالت المطربة اللبنانية نجوى كرم، أحد أعضاء لجنة التحكيم، إن الموسم الجديد يمتاز بجرأة المواهب ونوعيّتها، مضيفة "لمسنا استيعابًا أكبر من المتقدِّمين لفكرة البرنامج، ما انعكس على طبيعة المواهب غير التقليدية وتنوّعها، إن جاز التعبير".

وتابعت في بيان صحفي "MBC دائمًا سبّاقة بأفكارها وتجدّدها ونوعية برامجها، وعلى مدى أكثر من 6 سنوات من عمر البرنامج بمواسمه الستة المتعاقبة، تميزّت علاقتي الشخصية بـ MBC وجمهورها بالحب والوفاء المتبادلَيْن، وهي مستمرة على هذا النحو إن شاء الله".

وختمت نجوى "لقد أضاف لي البرنامج الكثير على الصعيديْن المهني والشخصي، وأضاء على شخصيتي الحقيقية لا سيّما وراء الكواليس، وأفسح المجال أمام الجمهور لمعرفتي بشكل أكبر. فبعد ساعات وساعات من التصوير والإصغاء لاختيار المواهب في مراحل ما قبل العروض المباشرة، ننسى وجود الكاميرا، ويصبح الإنسان على طبيعته، وهذا هو تمامًا ما أحبّه، فأنا إنسانة حقيقية وأفضّل أن أكون عفوية وعلى طبيعتي."

من جانبه، شدّد علي جابر، عضو لجنة تحكيم البرنامج، على أهمية توجه البرنامج إلى جميع أفراد العائلة بكافة فئاتها العمرية، معتبرًا ذلك أحد أبرز خصائص البرنامج ومميزاته، وأضاف "Arabs Got Talent برنامج عائلي بامتياز، إذ يمكن له أن يجمع جيليْن أو حتى ثلاثة أجيال معًا أمام الشاشة ليتشاركوا نفس القدر من الحماس والاندفاع والاستمتاع والحب، فليس مستغربًا أن نجد الطفل يتابع البرنامج بنفس القدر من التفاعل إلى جانب والديْه بل وحتى جديه، ويصعب أن نجد ذلك في برامج أخرى."

وحول طبيعة الموسم السادس وما يميّزه عن المواسم السابقة، قال جابر: "لدينا في هذا الموسم أفضل تشكيلة من المواهب بل لعلّها الأفضل على الإطلاق عبر المواسم السابقة جميعها، وهو ما سيلمسه الجمهور في كل حلقة"، وختم "هو البرنامج الوحيد الذي يتيح لي شخصيًا التواصل مع الجيل الشاب والتفاعل معه، وهو بالمناسبة جيلٌ يصعب إرضاؤه إعلاميًا، وهذه إحدى القيم النوعية المُضافة للبرنامج وواحدة من مزاياه التفاضلية."

الجدير ذكره أن الحلقات الـ 6 الأولى تمثّل بمجملها المرحلة الأولى التي تسبق انطلاق مرحلة العروض المباشرة. ويُرافق مقدّما البرنامج قصيّ وريا أبي راشد المشتركين لحظةً بلحظة عبر جميع مراحل البرنامج وصولًا إلى حلقته الختامية.