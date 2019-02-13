خاص| أحمد عبد الله محمود: 4 أيام وأنتهي من "الهجام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أوشك الفنان أحمد عبدالله محمود، على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "الهجام"، والذي يشاركه بطولته الفنان محسن منصور والفنان عمر الشناوي.

وقال أحمد في تصريح خاص لمصراوي، إنه يصور حاليًا المشاهد النهائية في الفيلم، لافتًا إلى أن كل المتبقي له 4 أيام فقط، يدخل بعدها الفيلم مرحلة المونتاج.

وعن مشاركته في السباق الدرامي لرمضان المُقبل، قال إنه يقرأ حاليًا عدة سيناريوهات، لكنه لم يستقر حتى الآن على العمل الذي سيشارك فيه.

فيلم "الهجام" من بطولة أحمد عبدالله محمود، وعمر الشناوي، ومحسن منصور، ونهى عابدين، ووائل عبدالعزيز، ومحمود فارس، وإخراج مرقس عادل.