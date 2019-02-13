حكايات برلين السينمائي| خروج فيلم صيني من المسابقة الرسمية.. وفيلم الافتتاح "الأضعف" حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- أحمد الجزار:

لهذا السبب.. خروج فيلم صيني من المسابقة الرسمية

لأسباب تقنية اضطر المخرج الصيني الشهير زانج ييمو سحب فيلمه "ثانية واحدة"، من العرض ضمن أفلام المسابقة الرسمية، وذلك بعد أن تعرضت النسخة لبعض المشكلات أثناء عمليات ما بعد الإنتاج، وقد قرر المهرجان الاكتفاء بالأفلام المشاركة ليكون العدد 16 بدلاً من 17 فيلمًا.

وذكرت إدارة المهرجان مساء أمس الثلاثاء، أنه قد تقرر عرض "هيرو"، للمخرج نفسه، في نفس مواعيد عرض الفيلم الاَخر.

بعد دخولها المهرجان لأول مرة.. "نتفليكس" تعلن إنتاج ثلاثة مسلسلات جديدة بألمانيا والنرويج

كشفت شبكة "نتفليكس" عن إنتاج 3 مسلسلات بألمانيا والنرويج، وذلك أثناء مشاركتها بـ"أيام الدراما التليفزيونية"، على هامش مهرجان برلين السينمائي، وذكرت الشركة التي يعرض لها ولأول مرة أحد أفلامها بالمسابقة الرسمية للمهرجان، في بيان صحفي اليوم الأربعاء عن إنتاج ثلاثة مسلسلات أصلية في ألمانيا، والنرويج.

وأكدت الشبكة أن أحد هذه المسلسلات الألمانية سيقدمه المخرج كريستيان ديتر عن قصة مثيرة لطالبة بكلية الطب، وموقفها من التكنولوجيا الجديدة.

أما المسلسل الاَخر، فهو لامرأة أن تترك الحياة الأرثوذكسية المتشددة التي تربت عليها في نيويورك، وتبدأ حياة جديدة في برلين.

آخر المسلسلات يمثل قصص رعب عن النرويج، وسيشرف عليها الكاتب والمخرج كاجتيال إندرجارد، الذي سبق وقدم أفلام "ملائكة دمويين" و"الجميلة والوحشين".

وفقاً لـ "هوليوود ريبورتر".. فيلم الافتتاح الأضعف بين أفلام المسابقة الرسمية

رغم اهتمام إدارة مهرجان برلين السينمائي بعرض الفيلم الدنماركي "طيبة الغرباء"، في افتتاح الدورة الـ69 للمهرجان، إلا أن الطريف في الأمر أن الفيلم حصل على أقل تقدير حتى الاَن من بين الأفلام الـ16 المشاركة في المسابقة الرسمية، وذلك وفقًا لتقييم نقاد مجلة "هوليوود ريبورتر" الشهيرة، حيث حصل الفيلم على تقييم 1.6 من 5، بينما حصل على أعلى تقييم بين الأفلام الـ12 التي عرضت حتي الاَن، الفيلم المقدوني "الله موجود.. اسمها باترونيا"، والذي حصل على تقييم 2.8 وجاء معه في نفس المرتبة الفيلم المنغولي "اون دوج" للمخرج وانج كونان.

وزير الثقافة المقدوني يشاهد فيلم بلاده "الله موجود.. اسمي باترونيا"

حرص اَساف أديمي وزير الثقافة المقدوني على حضور العرض الأول لفيلم "الله موجود.. أنا باترونيا"، الذي يمثل بلاده في المسابقة الرسمية للمهرجان خلال الدورة ال69، المقامة حاليًا خلال الفترة من 7 إلى 17 فبراير.

وكان في استقباله على السجادة الحمراء مونيكا جروترز ممثلة الحكومة الفيدرالية للثقافة والإعلام، والتي حرصت أيضا على مشاهدة الفيلم الذي يحكي دور فتاة تعرضت للعديد من المشكلات مع أهلها ومجتمعها ورجال الدين بعد أن شاركت بطقوس دينية تقتصر على الرجال فقط في أحد المدن المقدونية، لتستطيع من خلال فعلتها أن تعري مجتمعها وتكشف عن الزيف الموجود بداخله.