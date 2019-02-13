بالصور- تكريم خالد جلال وعمرو مصطفى وتامر حسين من وزارة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شارك الشاعر تامر حسين جمهوره بصور من حفل تكريم وزارة الداخلية للفنانين الذين شاركوا في أخر احتفال لعيد الشرطة، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور "إنستجرام". وكتب تامر في تعليقه على الصور "تكريم وزارة الداخلية المصرية بشكر جداً كل من اهتم لتكريم المبدعين الوطنيين اللي ساهموا في أخر احتفال لعيد الشرطة ". وتابع "تشرفت بوجودي مع نخبة من المبدعين والمؤثرين في الرأي العام المصري.. مع صديق العمر الملحن الكبير عمرو مصطفى والشاعر المتميز خالد تاج الدين ومكتشف النجوم ومصنع المواهب الأستاذ خالد جلال".

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