عمر الشناوي ينشر صورة من كواليس "كارمن"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان عمر الشناوي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من كواليس مسلسل "كارمن"، الذي يُعرض حاليًا على شاشة CBC.
وعلق: "أخر يوم من تصوير مسلسل كارمن، يُعرض الآن من الأحد للخميس على شاشة سي بي سي، في تمام التاسعة مساء".
مسلسل "كارمن" بطولة ريهام حجاج، ولاء الشريف، عمر الشناوي، أحمد حلاوة، محمد مهران، شيرين، محمد مرزبان، ومن إخراج حسين شوكت.
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