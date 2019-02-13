عمرو الليثي يستضيف حلمي بكر ومجدي شطة على "النهار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن مغني المهرجانات مجدي شطة عن ظهوره في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة النهار، في الحلقة التي سيحل فيها الموسيقار حلمي بكر ضيفًا للحديث عن أغاني المهرجانات.

شطة كتب عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "انتظروني بإذن الله علشان أنا مش جاي في البرنامج علي قناة النهار Al Nahar، مع الأستاذ عمروالليثي والأستاذ حلمي بكر يوم الاتنين الجاي الموافق 18/2/2019 الساعة التاسعة مساءً".

وكان الموسيقار حلمي بكر وصف غناء مجدي شطة بأنه "توكتكاوي وبيئي"، مؤكدًا أن حب استطلاع الجمهور، هو سبب زيادة عدد مشاهدات الأغاني التي يقدمها شطة وغيره، مطالبًا بالقبض على أي شخص يغني دون تصريح أو كارنيه أو يطرح كلمات "بذيئة".

وأضاف بكر، خلال مداخلة هاتفية سابقة ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المعروض على قناة Ten: "مش معقول بلد أم كلثوم، عبدالحليم، عبدالوهاب، نجاة الصغير، ونقع على أغاني سوق الخضار، لازم إحنا كشعب نصحى شوية بقى".