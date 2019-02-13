كشفت الإعلامية ماغي فرح مفاجأة مدوية وذلك خلال إستضافتها في برنامج تحت السيطرة والذي تقدمه أروى على قناة الجديد، حيث أعلنت أنّها كانت ضحية ثلاث خادمات فيليبينات، اكتشفت أنهن كنّ يخدّرنها ليحضرن رجالاً إلى المنزل وأنهن كدن يقتلنها لو لم تكتشف المؤامرة.
وفي التفاصيل أنّ حالة ماغي الصحية بدأت تسوء منذ مدّة، حيث كانت أحياناً تنام أكثر من 20 ساعة في اليوم، وقد ذهبت أكثر من مرّة إلى الطبيب وأجرت فحوصات ولم يتبيّن أنها مريضة، إلى أن عرفت من خلال إحدى مساعدات الخادمات أنهن يخدرنها من خلال دواء يستخدم للفصام، حصلن عليه من مريض قريب للعائلة، وكن يضعهن يومياً في قهوة ماغي وطعامها لتنام.
وأضافت أن والدتها توفت بسبب هذه الأدوية حيث حدث لها إضطرابات في القلب توفت على إثرها.
وكنّ بعد نومها يخرجن من المنزل أو يحضرن الرجال إليه، وقد اشتكت ماغي على الخادمات اللواتي أودعن السجن، وتمنّت على الجميع أن يحذر وجود الخادمات في المنزل لأنهن قنابل موقوتة.
كانت هذه تفاصيل خبر تسببوا في وفاة والدتها: ماغي فرح تكشف تعرّضها لمحاولة قتل من خادماتها- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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