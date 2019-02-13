جورج كلوني خائف على حياة ميغان ماركل

حذّر الممثل العالمي جورج كلوني من أن تلقى دوقة ساسكس المصير الأليم الذي واجهته حماتها والدة الأمير هاري Prince Harry الأميرة ديانا فتصبح حياة دوقة ساسكس ميغان ماركلMeghan Mark في خطر . كلوني اعتبر أن وسائل الإعلام تتصرف بالطريقة النفسها التي حاصرت بها الأميرة ديانا والتي أدّت إلى تعرضها لحادث سير كلّفها حياتها وهي تهرب منهم في أحد أنفاق العاصمة الفرنسية باريس .

ورأى أن وسائل الإعلام تضايق ميغان ماركل وقال في مقابلة له لصالح مجلة (هو) الأسترالية «إنهم يلاحقون ميغان ماركل في كل مكان. إنها تتعرض للملاحقة والتشهير».

وأضاف «إنها امرأة حامل في الشهر السابع وتتعرض للملاحقة والتشهير والمطاردة بنفس الأسلوب الذي تعرضت له ديانا ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه».

وكان كلوني وزوجته المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين من بين الحضور في حفل زفاف الأمير هاري وميغان.

واعتبر كلوني أن تدخل وسائل الاعلام بالعلاقة الشخصية للدوقة مع أفراد عائلتها وخصوصاً والدها أمراً غير مقبول «لا أستطيع أن أصف لكم كم هو مزعج ذلك الأمر».

ولم يكن كلوني وحده من انتقد الصحافة فقد سبق وأبدى الأمير هاري انزعاجه من وسائل الإعلام لتدخلها في الحياة الخاصة لميغان قائلاً أن الصحافة تجعلها معرضة لموجة من «الاستغلال والمضايقة».

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