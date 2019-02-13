طليقُ نوال الزغبي يشنُّ هجومًا قاسيًا عليها بسبب تصريحاتها الأخيرة

لم يتمكّن إيلي ديب، طليق الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، من الوقوف صامتًا أمام تصريحات نوال الأخيرة في إحدى الحوارات الصحفية حول ندمها على تأخر اتخاذها قرار الانفصال عنه، معتبرًا ذلك إهانة كبيرة في حقه، خاصةً بعد اتخاذه قرارًا منذ شهر مايو الماضي بالتوقّف عن مهاجمتها وفتح صفحة جديدة معها.

وكتب ايلي، عبر صفحته على “فيسبوك”: “بشهر ايار(مايو) الماضي أخدت قرار إنو ما جيب سيرة نوال وإنو صفحتي رح تكون ناصعة البياض، وهيك صار … علما إنو نوال ما بتترك مناسبة الا وبتجيب سيرتي فيها”.

وأضاف: “تفاجأت اليوم بهالمقابلة يلي اكدتلي اكتر واكتر إنو نوال ما رح تحل عني !!! واحلى شي بس يقولولي إنو هيي ما عم تجيب سيرتي !!! ليش هيي عندا شي مهم تحكي عنو غيري ؟! عن شو بدا تحكي ؟ عن أغنياتها الناجحة ؟ عن حفلاتها يلي ما بيتجاوزو عدد أصابع اليد الواحدة؟ عن كليباتها يلي عم تطلع فين متل المراهقات متناسية إنو بعد ٤ شهور بيصير عمرا ٤٨ سنة ؟”.

وأوضح: “عن إخلاصها لكل يلي كان الن فضل بنجاحاتها السابقة من سيمون أسمر وإيلي صعب وطوني مندلق أو إيلي ديب بيي أولادها وصانع نجوميتها يلي كرس كل حياتو بسبيل وصولها للشهرة والتربع على عرش النجومية واحتلالها للمركز الأول بين مغنيات الوطن العربي لسنوات طويلة دون منازع ؟! اعذروني إذا كسرت قراري ورديت لأنو كل شي إلا كرامة وعزة نفس الإنسان، وبتمنى وللمرة المليون والأخيرة على نوال ما بقى تجيب سيرتي لا بالمباشر ولا بغير المباشر لاني ما عم بجي صوبها لا من قريب ولا من بعيد”.

واختتم حديثه، قائلًا: “وبقدملا نصيحة من شخص عندو خبرة ٣٠ سنة بالفن إنو طريقتك باستعطاف الناس لتسترجعي نجوميتك من خلال تشويه سمعتي حتى تبيني للناس إنك إنتي المظلومة وأنا الظالم ما نجحت بالسابق وما رح تنجح لا اليوم ولا بالمستقبل لأنو الشمس طالعة والناس قاشعة”.

يُذكر أنّ من يتابع صفحة إيلي ديب على “فيسبوك” خلال الفترة الماضية، سيلاحظ أن تغييرًا طرأ على منشوراته، إذْ تغيّرت حدة اللهجة التي كان يتبعها وتوقف عن الهجوم على زوجته السابقة النجمة نوال الزغبي.