إليسا في بروكسل للخضوع لعملية جراحية

اليسا كتبت - لمياء نبيل نشرت الإعلامية مي العيدان، مقطع فيديو مقطع فيديو للمطربة اللبنانية إليسا، داخل غرفة العمليات أثناء خضوعها لعملية جراحية في اليد اليمنى بسبب مضاعفات العلاج الذي خضعت له. بسبب مضاعفات العلاج الذي خضعت له. علقت "العيدان" على الفيديو قائلة:" إليسا تعرضت لورم بيدها وتسافر لأوروبا للخضوع لجراحة عاجلة وهذا هو وضعها الصحي الآن..اللهم اشفها وعافها وارفع عنها وأجرها". ومن المقرّر أن تعود إليسا إلى بيروت فور تعافيها من العملية الجراحية، لتأخذ فترة نقاهة.

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