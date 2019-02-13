تستعد الفرقة الأردنية "أوتوستراد" لإحياء حفل غنائي، اليوم الأربعاء، بمدينة الشيخ زايد، وذلك في العاشرة والنصف مساءً.
تتأثر موسيقى أوتوستراد بمزيج من موسيقى الروك والريغي والموسيقى اللاتينية والفانك جنبًاإلى جنب مع كلماتهم الخاصة المكتوبة باللهجة الأردنية.
وتستلهم الموضوعات من الحياة اليومية في الأردن وتنقل مجموعة من قصص الحب والنضال
والجدير بالذكر أن احتفلت "أوتوستراد" مؤخرًا بإطلاق أولى كليباتها "نازل ع الجيم".
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. فرقة أوتوستراد تحيي حفلاً في الشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.