الليلة.. فرقة أوتوستراد تحيي حفلاً في الشيخ زايد

كتبت - لمياء نبيل

تستعد الفرقة الأردنية "أوتوستراد" لإحياء حفل غنائي، اليوم الأربعاء، بمدينة الشيخ زايد، وذلك في العاشرة والنصف مساءً.

تتأثر موسيقى أوتوستراد بمزيج من موسيقى الروك والريغي والموسيقى اللاتينية والفانك جنبًا

إلى جنب مع كلماتهم الخاصة المكتوبة باللهجة الأردنية.

وتستلهم الموضوعات من الحياة اليومية في الأردن وتنقل مجموعة من قصص الحب والنضال

والتحديات المالية وإساءة استعمال المخدرات وإيجاد الذات من خلال موسيقاهم. وقد اكتسبت الفرقة شعبية بين الشباب الأردني بسبب موسيقاهم وذلك لأنها تستحضر الحياة اليومية في البلاد.

والجدير بالذكر أن احتفلت "أوتوستراد" مؤخرًا بإطلاق أولى كليباتها "نازل ع الجيم".