شاهد.. صابر الرباعي يروج لأغنيتة الجديدة أين أذهب

صابر الرباعي كتبت - لمياء نبيل نشر المطرب صابر الرباعي، صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق "الرباعي" على الصورة قائلًا:" شاهدوا الآن ڤيديو كليب أين أذهب من روتانا علي يوتيوب". شاهدوا الآن ڤيديو كليب أين أذهب من روتانا علي يوتيوب". ويذكر أن المطرب صابر الرباعي يستعد لإحياء حفل يوم 15 فبراير بمناسبة عيد الحب بمدينة مونتريال بكندا.

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