أين أذهب لـ صابر الرباعي تقترب من 100 ألف مشاهدة

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صابر الرباعيكتبت - لمياء نبيل
حققت أغنية "أين أذهب"، للفنان صابر الرباعي، نجاحًا كبيرًا منذ طرحها أمس الثلاثاء، بمناسية عيد الحب،حيث تخطى عدد المشاهدات حاجز الـ90,054 ، وذلك عبر
و الأغنية من كلمات نزار قباني، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع يحيى الموجي.
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