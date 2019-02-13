أين أذهب لـ صابر الرباعي تقترب من 100 ألف مشاهدة

صابر الرباعي

كتبت - لمياء نبيل

حققت أغنية "أين أذهب"، للفنان صابر الرباعي، نجاحًا كبيرًا منذ طرحها أمس الثلاثاء، بمناسية عيد الحب،

حيث تخطى عدد المشاهدات حاجز الـ90,054 ، وذلك عبرالقناة الرسمية لشركة روتانا على موقع الفيديوهات الأشهر عالميا "يوتيوب".

و الأغنية من كلمات نزار قباني، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع يحيى الموجي.