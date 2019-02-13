راندا البحيري تمارس رياضة الـ كيك بوكس

راندا البحيري كتبت - مي صادق نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، صور ظهرت فيها بصحبة مدربها من تدريباتها على بصحبة مدربها من تدريباتها على رياضة الـ"كيك بوكس"، فيإحدى الصالات الرياضية جدير بالذكر أن راندا البحيري، شاركت مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، وفيلم "الخروج عن النص".

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