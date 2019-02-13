شاهد.. إطلالة أصالة من حفل مسرح أرض العجائب بالسعودية

المطربة أصالة كتبت - لمياء نبيل نشرت المطربة أصالة، مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت "أصالة" على الصور قائلة:"من حفلي بمسرح أرض العجائب "وندرلاند" "وندرلاند" السعودية "، وقدمت خلال الحفل باقة من أروع أغانيها، ويعتبر الحفل الثاني لها في المملكة العربية السعودية. ويذكر أن آخر أعمال "أصالة" أغنية "الحقيقة" من كلمات لهاء الدين محمد، ألحان وليد سعد، وإنتاج تركي الشيخ.

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