فيديو محزن.. كلب يلاعب صاحبه ويركض وراءه بعدما رماه على الطريق وهرب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 03:46 مساءً -

تمكّن سائق عابر من تصوير لقطات حزينة لكلب يُلقي به مالكه على الطريق، فيما يقفز هو على صاحبه ويحاول اللعب معه، لكنّ الأخير يبعده ويركله ويحاول الفرار.

وعندما عاد الرّجل إلى سيّارته، استمر الكلب (من نوع لابرادور أسود) في القفز عليه وكأنّه يمنعه من الذهاب، بحسب ما نقلت صحيفة “النهار” عن موقع “مترو” البريطاني”.

اللقطات صوّرت بالقرب من بحيرة مينغ في بيكرسفيلد في كاليفورنيا، من قبل السائق ستيفن سيج سيلفر. ويمكن سماع صوته وهو يقول: “لا تفعل، هذا كلبك. هذا الشخص يلقي بكلبه هنا”. ونشر ستيفن اللقطات على فايسبوك، معلّقًا عليها بالقول: “هذا الرجل كان يضرب الكلب على وجهه كلّما اقترب منه أو قفز عليه. ثم ترك الكلب على الطريق وذهب”.

الجدير بالذّكر أن تحقيقًا فُتح في الحادثة، ويحاول مركز خدمات حيوانات مقاطعة كيرن تعقب المالك، فيما وُضع الكلب في رعاية ملجأ محلّي.