طليق نوال الزغبي يشن هجومًا عليها على فايسبوك: بعد 4 شهور بيصير عمرا 48 سنة

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 03:46 مساءً -

كتب ايلي ديب، طليق الفنانة نوال الزغبي منشورًا عبر حسابه الشخصي على فايسبوك، حاجم من خلاله النجمة على خلفية إجابتها على سؤال “ما هو القرار الذي تأخرت في اتخاذه” بالقول “قرار انفصالي عن زوجي”، في مقابلة أجرتها مع مجلة “سيدتي”.

وقال ديب: “بشهر ايار(مايو) الماضي اخدت قرار انو ما جيب سيرة نوال وانو صفحتي رح تكون ناصعة البياض، وهيك صار … علما” انو نوال ما بتترك مناسبة الا وبتجيب سيرتي فيها…تفاجأت اليوم بهالمقابلة يلي اكدتلي اكتر واكتر انو نوال ما رح تحل عني !!! واحلى شي بس يقولولي انو هيي ما عم تجيب سيرتي !!!”.

وتابع ” ليش هيي عندا شي مهم تحكي عنو غيري ؟! عن شو بدا تحكي ؟ عن اغنياتها الناجحة ؟ عن حفلاتها يلي ما بيتجاوزو عدد اصابع اليد الواحدة؟ عن كليباتها يلي عم تطلع فين متل المراهقات متناسية انو بعد ٤ شهور بيصير عمرا ٤٨ سنة ؟ عن اخلاصها لكل يلي كان الن فضل بنجاحاتها السابقة من سيمون اسمر وايلي صعب وطوني مندلق أو ايلي ديب بيي اولادها وصانع نجوميتها يلي كرس كل حياتو بسبيل وصولها للشهرة والتربع على عرش النجومية واحتلالها للمركز الاول بين مغنيات الوطن العربي لسنوات طويلة دون منازع ؟!”.



وختم قائلاً “عذروني اذا كسرت قراري ورديت لانو كل شي الا كرامة وعزة نفس الانسان ، وبتمنى وللمرة المليون والاخيرة على نوال ما بقى تجيب سيرتي لا بالمباشر ولا بغير المباشر لاني ما عم بجي صوبها لا من قريب ولا من بعيد ، وبقدملا نصيحة من شخص عندو خبرة ٣٠ سنة بالفن انو طريقتك باستعطاف الناس لتسترجعي نجوميتك من خلال تشويه سمعتي حتى تبيني للناس انك انتي المظلومة وانا الظالم ما نجحت بالسابق وما رح تنجح لا اليوم ولا بالمستقبل لانو الشمس طالعة والناس قاشعة” .