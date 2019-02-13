كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 03:46 مساءً -
في سابقة من نوعها في العراق، أنجبت سيدة 7 توائم في ديالى، الاثنين. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الأم والأطفال السبعة (ذكر واحد وست إناث) في حالة صحية جيدة.
من جهته، قال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، في تصريح لشبكة رووداو، إن الحدث “سابقة فريدة من نوعها على مستوى العراق، أن تلد سيدة سبعة توائم”.
أكد أن “الولادة كانت طبيعية، وقد تمت في مستشفى البتول التعليمي”.
ولقيت تلك “الولادة” احتفاء واستغراباً بين العراقيين، لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول صور الأطفال الصغار.
كانت هذه تفاصيل خبر في سابقة من نوعها.. عراقية تنجب 7 توائم والولادة طبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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