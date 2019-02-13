طفلة الأربعة اعوام تنجو من الموت باعجوبة بعد سقوطها من الطابق السابع!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 فبراير 2019 03:46 مساءً -

نجت طفلة من الموت بأعجوبة بعدما سقطت من سطح مستشفى في تايلاند.

وفي التفاصيل فان الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات ظل ثوبها عالقا بواجهة المبنى في تايلاند إلى أن تم إنقاذها على يد ممرضة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الثياب التي ارتدتها الطفلة علقت في أحد الأحرف الكبيرة التي كُتب بها اسم المستشفى على واجهة المبنى الذي يتألف من سبع طوابق.

وقد كانت الطفلة تلهو في المكان بينما يخضع والدها المريض للعلاج في مستشفى بمنطقة كانشانا بوري، وسط البلاد لكنها ابتعدت عنه في وقت لاحق.

ودخلت الطفلة إلى سطح المبنى عن طريق فتح باب مخصص للطوارئ، واستطاعت إحدى الممرضات أن تقوم بسحبها بفضل اللباس العالق الذي تحول إلى طوق نجاة.

وفيما كانت عدد من الممرضات يحاولن الإنقاذ من السقف، قامت ممرضة أخرى في طابق سفلي بمد يديها حتى تتلقف الفتاة إذا أكملت السقوط من الأعلى.

الى ذلك قال والد الطفلة إنه كان يرقد في غرفة بالطابق السابع، مضيفا أنه شعر بالقلق حين لاحظ غيابها لمدة طويلة دون أن يدري أنها كانت قريبة من الموت.

وأوضح المستشفى التايلاندي أن الفتاة الناجية خضعت لفحوص وتبين أنها لم تصب خلال الحادثة إلا بخدوش خفيفة، وتمكنت من العودة إلى بيتها بصورة عادية.