إعلان محمد صلاح وميسي يثير التساؤلات.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، برفقة النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، في إعلان ترويجي لأحد المنتجات.

الإعلان حقق نسبة مشاهدة عالية جدا خلال فترة قليلة؛ نظرا لإقبال الجماهير المصرية على كل ما يتعلق باللاعب محمد صلاح الذي أصبح أيقونة المصريين، إلا أن تساؤلات قد ظهرت حول الكيفية التي تم بها تصوير وإنتاج الفيديو الدعائي، وهل فعلا التقي صلاح مع ميسي؟.

التساؤلات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عما إذا كان ميسي وصلاح قد التقيا بمكان واحد أثناء تصوير الإعلان مثلما هو ظاهر في الفيديو، أم أنهما صوراه بشكل منفصل في موقعين مختلفين، ثم تم دمج اللقطات.

الشركة لم تعلن طريقة إنتاج الفيديو الدعائي، لكن عدة لقطات ترجح كفة تصويره بشكل منفصل، مما يعني أن صلاح لم يلتق ميسي في الواقع.. ومن أبرز الدلائل التي ترجح هذا الرأي، عدم لمس اللاعبين لبعضهما خلال الإعلان، ووجود مسافة فاصلة بينهما دائما، مما قد يسمح لاستخدام الخدع الفنية لوضع الاثنين معا بشكل أكثر سهولة.

أما الدليل الثاني، فهو ارتداء اللاعبين نفس الملابس التي ظهرا بها في إعلان منفصل لكل منهما قبل أيام، وهما يقومان بحيل كرة قدم مع زجاجة من المشروب الغازي، مما يعني أن تصوير الإعلان الرئيسي جاء على الأرجح في نفس يوم تصوير الإعلانين اللذين نفذهما كل لاعب على حدة، مما يزيد فرضية أن كل منهما صور إعلانه منفصلا.

الدليل الثالث، هو عدم ظهور أي صور تجمع الاثنين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا على حساباتهما الشخصية، حيث عادة ما يلتقط النجوم صورا إذا ما جمعتهم مناسبة ودية ما، مثل تصوير إعلان مشترك.

صلاح نشر الإعلان الذي تبلغ مدته 30 ثانية على حساباته بمواقع التواصل، وفيه يتنافس مع ميسي على آخر عبوة مشروبات غازية، ويستخدم كل منهما مهاراته الكروية في التسديد لكسب الرهان.

يشار إلى ان محمد صلاح نجم منتخب مصر لم يواجه ميسي في أي مباراة منذ انتقاله لصفوف ليفربول في صيف 2017 حتى الآن.