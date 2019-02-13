النائب العام يمنع النشر فى واقعة الفيديوهات الجنسية لمنى فاروق والغضبان

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - النائب العام يمنع النشر فى واقعة الفيديوهات الجنسية لمنى فاروف ومنى الغضبان
أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرار بمنع النشر فى قضية الفيديوهات الجنسية المتهم فيها الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج وسيدة الاعمال منى الغضبان .
وخاطب النائب العام المجلس الاعلى للاعلام بمنع النشر فى جميع وسائل الإعلام وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الألكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيهما عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنهما.
وكان النائب العام قد كلف امس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تقنية لحجب المواقع التي تبث أي صور أو مواد مسجلة أو مقاطع فيلمية منافية للآداب.
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