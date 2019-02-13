ملك قوره ومحمد ثروت في كواليس "سوبر ميرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المنتج أحمد السبكي صورًا من كواليس مسلسل "سوبر ميرو" ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"،بطولة إيمي سمير غانم، المقرر عرضة ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وظهرت في الصور الفنانة الشابة ملك قوره، الفنان محمد ثروت، علق السبكي " مسلسل سوبر ميرو 2019".

يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم، حمدي المرغني، ومن إخراج وليد الحلفاوي، إنتاج أحمد السبكي.